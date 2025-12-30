В Юдейській пустелі знайшли унікальний скарб віком 1400 років

Артефакти відображають важливу сторінку в історії Візантійського періоду та раннього християнства в регіоні

В Ізраїлі повідомили про унікальну археологічну знахідку в Юдейській пустелі – золоті артефакти, які дивом збереглися протягом 1400 років, знайшли у стародавньому християнському монастирі. Як повідомляє Fox News, про це оголосив ізраїльський Департамент координації уряду на територіях (COGAT).

Скарб виявили на археологічній пам’ятці Гірканія в північній частині Юдейської пустелі – приблизно за 16 кілометрів на схід від Єрусалима, на території Західного берега. Йдеться за дві золоті монети та витончене золоте кільце.

Поселення Гірканія було засноване ще в пізній елліністичний період – між II та I століттями до нашої ери – і спочатку виконувало функцію фортеці.

Відео дня

Золоті монети виявилися солідами із зображенням імператора Іраклія, який правив Візантійською імперією у 610–641 роках нашої ери. У COGAT зазначають, що ці знахідки "свідчать про активну християнську присутність у регіоні в період Візантії".

За даними відомства, візантійська епоха ознаменувалася розвитком чернечого життя в Юдейській пустелі. Саме тоді на території Гірканії було засновано християнський монастир, пов’язаний з діяльністю святого Сави Освяченого – одного з засновників пустельного чернецтва. Монастир проіснував тут кілька сотень років.

"Ці відкриття зміцнюють розуміння того, що Гірканія була частиною активного монастирського та релігійного простору Юдейської пустелі у візантійський період", – йдеться у повідомленні.

Це відкриття – не єдина гучна знахідка в Юдейській пустелі за останній рік. Раніше археологи також повідомили про виявлення загадкової пірамідальної споруди віком близько 2 200 років. Вона складена з оброблених вручну кам’яних блоків, кожен з яких важить сотні кілограмів.

Нагадаємо, на півдні Іспанії знайшли фортецю віком 5000 років. За словами науковців, найбільшим сюрпризом стали не стародавні стіни споруди, а тіло римського солдата, похованого всередині. Дивним є те, що поховання відбулося приблизно через 2500 років після того, як це місце було занедбане.

Вас також можуть зацікавити новини: