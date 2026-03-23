На Майорці вирішили боротися з туристами, які їдять морозиво на вулицях

Туристичний сезон ще не розпочався, але мешканці Майорки вже протестують проти туристів.

З початком туристичного сезону на іспанській Майорці мешканці вживають заходів, щоб відрадити туристів від скупчення на вулицях за споживанням морозива.

Як пише The Olive Press, місцеві жителі та власники магазинів розвішують плакати, що закликають туристів не блокувати тротуари та входи до магазинів під час перекусу.

Також деякі підприємства розмістили таблички з проханням до відвідувачів не сидіти на підвіконнях або сходах.

Міська влада Пальми також підхопила цей тренд – охоронці біля будівлі міської ради відганяють відвідувачів, які блокують вхід до Управління по роботі з громадянами (OAC) на площі Санта-Еулалія.

Надмірний туризм на Майорці

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, протягом останніх кількох років місцеві жителі ведуть запеклу боротьбу з надмірним туризмом. Люди скаржаться, що туристи буквально витісняють їх з острова – доступне житло знайти неможливо, на вулицях натовпи, шум та бруд. Доходить до того, що туристів почали спеціально заманювати в небезпечні місця.

Реагуючи на ситуацію, місцева влада почала поступово вводити жорсткі обмеження для туристів на Майорці – від суворих правил на пляжах до лімітів для круїзних лайнерів.

Але є у цих заходів і зворотний бік – минулого літа на острові під кінець туристичного сезону почали скаржитися на зростання безробіття та падіння доходів, адже частина туристів злякалася протестів і відмовилася від поїздок туди.

