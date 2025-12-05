Противники заборони стверджують, що вона більше шкодить місцевим жителям, ніж втихомирює туристів-дебоширів.

На тлі триваючого посилення правил відпочинку на пляжах в Іспанії, у курортному місті Сольєр на острові Майорка вибухнув справжній політичний скандал.

Як пише Diario De Mallorca, міська рада Сольєра планує затвердити нову муніципальну постанову, що регулює перебування на пляжах. Цей документ містить безліч заборон, обмежень і штрафів, які можуть сягати 3000 євро.

Що саме хоче заборонити міськрада Сольєра

Серед іншого, нові правила забороняють будь-які ігри на пляжах у пік сезону, вправи або розважальні заходи, "що можуть заважати" іншим відвідувачам пляжу, як на піску, так і у воді, за межами спеціально відведених для цього місць (якщо такі є). При цьому під заборонені види рекреації також потрапив і нудизм.

Крім того, документ забороняє використання радіоприймачів, гучномовців і будь-яких звуковідтворювальних пристроїв, будь-які види кемпінгу або ночівель, розпалювання вогнищ, використання феєрверків, газових балончиків або легкозаймистих рідин, а також поширення реклами без дозволу муніципалітету.

Також постанова обмежує використання прогулянкових човнів у зонах купання, де, крім рятувальних човнів, будуть дозволені тільки надувні човни і матраци.

Також у документі присутні положення, які посилюють правила прибирання і забороняють будь-які дії, що забруднюють пісок, воду або місця доступу. Серед іншого, на пляжах буде суворо обмежено присутність тварин – у пік сезону там зможуть перебувати тільки собаки-поводирі та тварини-рятувальники. У міжсезоння тварини будуть дозволені, але вони мають бути на повідку і за необхідності в наморднику, а власники будуть зобов'язані за ними прибирати.

Політики посварилися через нудистів на пляжах

Соціалістична група в Сольєрі розкритикувала міську раду за її намір просунути новий указ про правила користування пляжами. Згідно із заявою PSIB, соціалісти вважають ці заходи "нагадуванням про минуле" і тому вони мають намір внести поправки з метою їхнього "пом'якшення" або "переосмислення багатьох безглуздих обмежень". Особливо партію засмутили заборони на ігри та нудистів, пише Majorca Daily Bulletin.

Як заявив представник соціалістичної групи в раді Жауме Матеу, хоча партія і підтримує необхідність запровадження правил користування пляжами, вони мають "сприяти співіснуванню і дозволяти всім насолоджуватися пляжами, як туристам, так і жителям". Тим часом правила, запропоновані радою правоцентристської Народної партії, "дуже суворі, суперечать свободі та не враховують реальне становище маленьких дітей і сімей у місті".

Інші обмеження на Майорці

Як повідомляв УНІАН, влітку 2025 року на Майорці запровадили нові жорсткі заборони, які серед іншого забороняють туристам купувати будь-які товари у вуличних торговців. За порушення горе-відпускникам тепер загрожують величезні штрафи.

Причиною запровадження жорстких правил місцева влада називає бажання боротися з надмірним туризмом, зокрема втихомирюючи буйних відпочивальників.

Втім, цього літа у своїй боротьбі на Майорці дійшли до того, що на острові почало спостерігатися зростання безробіття на тлі відтоку туристів.

