Відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

Відсьогодні на всіх муніципальних пляжах Києва вивішуються червоні прапори.

Як повідомляє КП "Плесо" на своїй сторінці в Facebook, відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

"За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне "цвітіня" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", - йдеться у повідомленні.

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Як наслідок, з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".

"Про зняття цього статусу буде повідомлено окремим прес-релізом", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Гірник