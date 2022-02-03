Зокрема, з 12 квітня у країну планують пустити до 5 000 іноземних студентів.

Уряд Нової Зеландії в четвер, 3 лютого, оголосив, що скасує карантинні вимоги для прибуваючих мандрівників і знову відкриє свої кордони.

Про це пише BBC.

Через пандемію COVID-19 кордони Нової Зеландії в основному були закриті останні два роки. Країна запровадила один з найсуворіших у світі прикордонних контролів. Більшості мандрівників слід було проводити 10 днів у карантинних готельних номерах під наглядом військових.

Однак, починаючи з 27 лютого, обов'язкове перебування в державних карантинних установах почнуть скасовувати. З кінця лютого більше не доведеться мати справу з цим заходом вакцинованим новозеландцям, які повертаються з Австралії. А для вакцинованих новозеландців, які повертаються з інших країн, ослаблення правил почне діяти з 13 березня. Це також стосується низки критично важливих і кваліфікованих іноземних працівників.

З 12 квітня у країну планують пустити до 5 000 іноземних студентів.

Водночас більшості туристів, хто не хоче проходити карантин в держустановах, доведеться почекати до жовтня.

Читайте такожУ Євросоюзі планують змінити правила подорожейЗ початку пандемії у 5-мільйонній Новій Зеландії зареєстровано майже 17 000 випадків COVID-19 і 53 смерті. Вважається, що близько 94% населення країни у віці старше 12 років повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби, а 56% осіб, які мають право на щеплення, отримали ревакцинацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала власне весілля після того, як оголосила про перехід країни на новий, найвищий рівень обмежень у зв'язку зі спалахом заражень штамом коронавірусу "Омікрон".

Данія першою в Європі скасувала всі антикорозійні обмеження.

А влада Німеччини посилили обмеження для в'їзду українців.

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