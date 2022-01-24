Вона зазначила, що нічим не відрізняється від тисяч інших новозеландців, на яких пандемія справила куди більш руйнівний вплив.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала власне весілля після того, як оголосила про перехід країни на новий, найвищий рівень обмежень у зв'язку зі спалахом заражень штамом коронавірусу "Омікрон".

За новими правилами, на будь-якому масовому заході може збиратися не більше 100 осіб, якщо всі вони вакциновані, і не більше 25, якщо у них немає довідок про щеплення; крім того, в магазинах, школах і громадському транспорті тепер обов'язково носити маски, повідомляє Бі-бі-сі.

"Не побоюся сказати, що я нічим не відрізняюся від тисяч інших новозеландців, на яких пандемія справила куди більш руйнівний вплив, і в першу чергу це неможливість бути поруч з коханими, коли вони важко хворі, - сказала прем'єр, - і це набагато сумніше того, що переживаю зараз я".

Нові правила вступили в силу з півночі неділі за місцевим часом і викликані відразу дев'ятьма випадками зараження варіантом "Омікрон". Як з'ясувалося, сім'я, яка відвідала весілля в Окленді, після повернення додому в Саут-Айленд дала позитивний аналіз на коронавірус. Заразився також член екіпажу літака, на якому вони летіли. За словами чиновників, рівень поширення інфекції в цьому випадку може виявитися дуже високим.

Читайте такожУ Новій Зеландії вперше за півроку знайшли COVID-19: оголошено локдаун

Тепер для всіх заходів в закритих приміщеннях встановлено ліміт в 100 повністю вакцинованих осіб, який знижується до 25 в разі, якщо у присутніх немає при собі паспортів вакцинації. Це відноситься також до спортивних залів і весіль.

Школярі починаючи з четвертого класу також зобов'язані приходити на уроки в масках.

Боротьба з коронавірусом в Новій Зеландії

У Новій Зеландії з самого початку пандемії діяли жорсткі обмеження, що дозволили звести до мінімуму число летальних випадків. Країна однією з перших у світі закрила кордони і за допомогою локдаунів придушила ранні спалахи захворювання.

Однак після появи варіанту "Дельта" Ардерн переключилася зі стратегії повного усунення вірусу на масову вакцинацію.

За деякими даними, вже близько 94% населення Нової Зеландії у віці старше 12 років повністю вакциновано і 56% людей отримали бустер.

Ще минулого року Нова Зеландія оголосила про плани поетапного відкриття кордонів. На останньому етапі, який почнеться 30 квітня, в країну будуть допущені іноземні туристи.