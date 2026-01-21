Wizz Air запускає три нові літні рейси на море з Польщі

Туристи отримають додаткові можливості полетіти з Польщі на курорти Болгарії, Греції та Італії.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск трьох нових літніх рейсів на море з аеропортів Польщі, які можуть бути зручними для українців.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, зокрема, йдеться про два нових рейси з аеропорту "Варшава-Модлін" та ще один з Кракова:

Варшава Модлин – Варна (Болгарія): вівторок, четвер та субота, 21 травня 2026 року;

Варшава Модлін – Ріміні (Італія): понеділок, середа та п'ятниця, з 22 травня 2026 року;

Краків – Родос (Греція): вівторок, четвер та субота, з 9 червня 2026 року.

Ціни на квитки за новими рейсами стартують від 109 злотих за мінімальним тарифом без багажу (близько 1305 гривень).

Зазначається, що ці нові маршрути розширюють пропозицію Wizz Air для мандрівників у Польщі, пропонуючи більше варіантів прямих рейсів до популярних приморських напрямків. Наразі авіакомпанія загалом обслуговує 234 маршрути з Польщі до 32 країн.

Як повідомяв УНІАН.Туризм, нещодавно Wizz Air запустив у тестовому режимі нову послугу Wizz Class, яку в мережі вже охрестили "бізнес-класом". Серед іншого, вона дозволяє пасажирам бронювати за доплату сусіднє середнє місце.

Водночас минулого року авіакомпанія погіршила умови послуги Wizz Discount Club – фактично йдеться про подорожчання пільгових квитків.

