Wizz Air пропонує пасажирам придбати порожнє середнє місце поруч: як це працює

Угорський лоукостер Wizz Air, який є однією з найпопулярніших бюджетних авіакомпаній Європи, не так давно запустив у тестовому режимі нову послугу Wizz Class, яку в мережі вже охрестили "бізнес-класом".

Що таке WIZZ Class

Нова функція Wizz Air передбачає низку преміальних послуг за додаткову плату. Серед іншого, Wizz Class включає можливість заблокувати середнє місце для більшого простору для ліктів і ніг, пріоритетну посадку, дві одиниці ручної поклажі, а також безкоштовну закуску і безалкогольний напій на борту.

При виборі Wizz Class пасажиру резервується одне з середніх місць ближче до його місця (1B і 1E). Оскільки перший ряд також включає додатковий простір для ніг, послуга покликана забезпечити більше місця і комфорту для відпочинку або роботи під час польоту.

Продукт доступний як додаткова опція при бронюванні місць Smart і Plus.

"Wizz Class – це послуга підвищеного комфорту, доступна тільки при бронюванні. Вибравши рейс і пакет послуг, ви зможете перейти на Wizz Class для більшого комфорту і зручності при виборі місць. Це оновлення гарантує місце з додатковим простором для ніг в першому ряду (біля вікна або проходу) з заблокованим середнім місцем поруч – забезпечуючи вам додатковий простір і конфіденційність", – йдеться в заяві авіакомпанії.

Водночас на сайті Wizz Air повідомляється, що оскільки на послугу можуть претендувати кілька пасажирів, порожнє середнє місце дістанеться лише тим, хто забронює його першим.

При цьому Wizz Class використовує динамічне ціноутворення, починаючи від 50 євро.

На початковому етапі, після проведеного в грудні 2025 року тестування, послуга доступна для покупки на деяких рейсах до Будапешта (Угорщина), Бухареста (Румунія), Варшави (Польща), Лондона (Великобританія) і Рима (Італія) і назад.

Інші нові послуги Wizz Air

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше угорський лоукостер запровадив послугу All You Can Fly, згідно з якою він періодично випускає певну кількість "безлімітних проїзних" на свої авіарейси.

Одночасно минулого року лоукостер погіршив умови для своєї популярної послуги Wizz Discount Club.

