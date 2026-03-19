Люди були приголомшені: у крамниці аеропорту живий опосум оселився серед м’яких іграшок

Співробітники обирають ім’я для тварини та планують встановити невеликий "куточок пам’яті" з фото.

В аеропорту міста Хобарт – столиці австралійського островного штату Тасманія - відвідувачі сувенірного магазину стали свідками незвичайної ситуації - серед м’яких іграшок оселився справжній опосум, пише The Guardian.

Тварину помітили вранці середи в магазині мережі Lagardère AWPL. Зокрема, один із пасажирів звернув увагу на те, що з-поміж плюшевих кенгуру, білбі, дінго та тасманійських дияволів визирає жива істота – щіткохвостий опосум.

За словами менеджера магазину Ліама Блумфілда, пасажир повідомив про знахідку співробітниці, яка спершу не повірила почутому, але потім звернулася до адміністрації аеропорту. Працівники та відвідувачі, що побачили тваринку, були у захваті від несподіваного гостя.

Представник аеропорту розповів, що опосум поводився спокійно. Його безпечно вивели з терміналу без жодних інцидентів.

Тим часом у магазині вирішили увіковічнити незвичайну подію: співробітники навіть обирають ім’я для тварини та планують встановити невеликий "куточок пам’яті" з фотографією.

Хто такі ці опосуми

Щіткохвостий опосум (Кузу лисячий) – один із п’яти видів, що мешкають у Тасманії. Вони ведуть переважно нічний спосіб життя, але відомі своєю здатністю адаптуватися як до дикої природи, так і до середовища, створеного людиною.

Харчується листям, ягодами, фруктами. Основними хижаками, які полюють на цих милих тварин є хижі птахи та варани. Раніше люди в значних обсягах знищували цих тваринок за їх цінне хутро. Воно експортувалося з Австралії під назвою "австралійський посум" або "аделаїдська шиншила". Тільки у 1906 році на хутряних ринках Нью-Йорка та Лондона було продано 4 млн шкурок. Сьогодні цей вид знаходиться під охороною.

Історія макаки Панч вразила світ - що відомо

Нагадаємо, нещодавно людей зворушила історія маленького макаки. Малюк на ім’я Панч, японський макак із зоопарку Ichikawa City Zoo, почав знаходити своє місце серед інших мавп після того, як його відкинула біологічна мати. Тварина всюди ходила з м’якою іграшкою-орангутангом, яку доглядачі дали йому для втіхи. Малюк народився торік у липні, але майже одразу був покинутий матір’ю. Іграшку, яку назвали "Ора-мама", він не випускав із лап – вона стала для нього замінником материнської турботи.

