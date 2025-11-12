Ціни на квитки стартують від 59 євро.

Наприкінці вересня 2025 року мандрівників неабияк засмутила новина про те, що австрійський залізний оператор ÖBB ухвалив рішення скасувати популярні нічні поїзди Nightjet між Парижем і Берліном із 14 грудня цього року. Як причину перевізник назвав припинення субсидій маршруту французьким урядом.

Однак, як повідомляє британська газета The Guardian, управління маршрутом "Париж – Берлін" тепер бере на себе бельгійсько-голландський кооператив European Sleeper.

Цю новину оцінила французька група активістів Oui au train de nuit!, яка у вересні вийшла на платформи паризького вокзалу Gare de l'Est у спальному одязі та влаштувала піжамну вечірку на знак протесту проти скорочення кількості спальних потягів, які прямують із Парижа.

"Це часткова перемога для 91 тисячі осіб, які підписали нашу петицію", – заявив представник групи Ніколя Форьєн.

Коли почне ходити новий поїзд із Парижа до Берліна

Зазначається, що перший поїзд, що з'єднує французьку та німецьку столиці, вирушить у дорогу 26 березня 2026 року.

Очікується, що поїзд курсуватиме тричі на тиждень, вирушаючи з Північного вокзалу Парижа щовівторка, щочетверга та щонеділі ввечері. Зворотний рейс буде виконуватися з Центрального і Східного вокзалів Берліна щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Маршрут поїзда "Париж – Берлін"

Поточний рейс Nightjet вирушає зі Східного вокзалу Парижа одразу після 19:00 і прямує на схід через Страсбург, Франкфурт, Ерфурт і Галле, прибуваючи до Берліна близько 8:30 ранку.

European Sleeper же планує здійснювати рейс через Брюссель, проте точні деталі маршруту і розклад наразі уточнюються у менеджерів з інфраструктури у Франції, Бельгії та Німеччині.

"Я думаю, що наявний сегмент Nightjet, безумовно, буде зацікавлений у подорожах на European Sleeper. Ми також зможемо розширити пасажиропотік, оскільки пропонуємо більш високу місткість, ніж Nightjet. ÖBB експлуатує 12 вагонів із Парижа, але вони прямують окремо до Відня і Берліна. З іншого боку, у нас є 12-14 вагонів, які курсуватимуть виключно до Берліна, місткістю 600-700 пасажирів", – пояснив співзасновник European Sleeper Кріс Енгельсман.

Квитки на поїзд "Париж – Берлін"

Ціни на квитки в спальні поїзди European Sleeper з Парижа до Берліна стартуватимуть від 59 євро (близько 2 867 гривень) або від 69 євро (близько 3 353 гривень), залежно від категорії вагона.

Квитки надійдуть у продаж із 16 грудня 2025 року.

При цьому Енгельсман зазначив, що на початковому етапі в поїзді не буде вагона-ресторану.

"Ми б із задоволенням мали вагон-ресторан, але з точки зору рентабельності це складне завдання, і нам потрібен саме такий тип вагона. Складно досягти беззбитковості на продажу страв і напоїв. Вартість оренди вагона і витрати на персонал дуже високі", – констатував він.

Що відомо про компанію European Sleeper

Приватний бельгійсько-голландський кооператив European Sleeper запустив свій перший рейс із Берліна (Німеччина) до Брюсселя (Бельгія) 25 травня 2023 року, а за рік по тому маршрут було продовжено до Дрездена (Німеччина) і Праги (Чехія).

Наразі компанія вже перевезла понад 230 тисяч пасажирів на більш ніж 750 нічних поїздах і стала ключовим гравцем на ринку спальних поїздів.

Хоча компанія отримала неоднозначні відгуки через застарілий парк вагонів, технічні збої, раптові зниження класу обслуговування і затримки, загалом багато пасажирів залишилися задоволені сервісом без надмірностей, пропонованим компанією, водночас поділяючи ідею про те, що сама подорож так само важлива, як і пункт призначення.

За словами Енгельсмана, орендовані в Німеччині вагони для нового маршруту були вироблені в 1990-х роках.

"Вони досить близькі за рівнем комфорту до нинішнього Nightjet. Наші спальні вагони на празькому маршруті відносно старі – випущені ще 1956 року, але ми не будемо використовувати їх на цьому маршруті. Вони будуть новішими", – заявив він.

Нові поїзди в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, уже з 14 грудня 2025 року польський державний залізничний оператор PKP Intercity запустить сполучення EN Carpatia. Цей нічний поїзд із квитками від 75 євро забезпечить прямі залізничні перевезення з південно-східної Польщі до Відня, Братислави, Будапешта та Мюнхена.

Крім того, 2026 року чеський залізничний оператор Leo Express запустить прямий поїзд зі Словаччини до Бельгії, який також робитиме зупинки в Чехії та Німеччині.

