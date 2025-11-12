Наприкінці вересня 2025 року мандрівників неабияк засмутила новина про те, що австрійський залізний оператор ÖBB ухвалив рішення скасувати популярні нічні поїзди Nightjet між Парижем і Берліном із 14 грудня цього року. Як причину перевізник назвав припинення субсидій маршруту французьким урядом.
Однак, як повідомляє британська газета The Guardian, управління маршрутом "Париж – Берлін" тепер бере на себе бельгійсько-голландський кооператив European Sleeper.
Цю новину оцінила французька група активістів Oui au train de nuit!, яка у вересні вийшла на платформи паризького вокзалу Gare de l'Est у спальному одязі та влаштувала піжамну вечірку на знак протесту проти скорочення кількості спальних потягів, які прямують із Парижа.
"Це часткова перемога для 91 тисячі осіб, які підписали нашу петицію", – заявив представник групи Ніколя Форьєн.
Коли почне ходити новий поїзд із Парижа до Берліна
Зазначається, що перший поїзд, що з'єднує французьку та німецьку столиці, вирушить у дорогу 26 березня 2026 року.
Очікується, що поїзд курсуватиме тричі на тиждень, вирушаючи з Північного вокзалу Парижа щовівторка, щочетверга та щонеділі ввечері. Зворотний рейс буде виконуватися з Центрального і Східного вокзалів Берліна щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.
Маршрут поїзда "Париж – Берлін"
Поточний рейс Nightjet вирушає зі Східного вокзалу Парижа одразу після 19:00 і прямує на схід через Страсбург, Франкфурт, Ерфурт і Галле, прибуваючи до Берліна близько 8:30 ранку.
European Sleeper же планує здійснювати рейс через Брюссель, проте точні деталі маршруту і розклад наразі уточнюються у менеджерів з інфраструктури у Франції, Бельгії та Німеччині.
"Я думаю, що наявний сегмент Nightjet, безумовно, буде зацікавлений у подорожах на European Sleeper. Ми також зможемо розширити пасажиропотік, оскільки пропонуємо більш високу місткість, ніж Nightjet. ÖBB експлуатує 12 вагонів із Парижа, але вони прямують окремо до Відня і Берліна. З іншого боку, у нас є 12-14 вагонів, які курсуватимуть виключно до Берліна, місткістю 600-700 пасажирів", – пояснив співзасновник European Sleeper Кріс Енгельсман.
Квитки на поїзд "Париж – Берлін"
Ціни на квитки в спальні поїзди European Sleeper з Парижа до Берліна стартуватимуть від 59 євро (близько 2 867 гривень) або від 69 євро (близько 3 353 гривень), залежно від категорії вагона.
Квитки надійдуть у продаж із 16 грудня 2025 року.
При цьому Енгельсман зазначив, що на початковому етапі в поїзді не буде вагона-ресторану.
"Ми б із задоволенням мали вагон-ресторан, але з точки зору рентабельності це складне завдання, і нам потрібен саме такий тип вагона. Складно досягти беззбитковості на продажу страв і напоїв. Вартість оренди вагона і витрати на персонал дуже високі", – констатував він.
Що відомо про компанію European Sleeper
Приватний бельгійсько-голландський кооператив European Sleeper запустив свій перший рейс із Берліна (Німеччина) до Брюсселя (Бельгія) 25 травня 2023 року, а за рік по тому маршрут було продовжено до Дрездена (Німеччина) і Праги (Чехія).
Наразі компанія вже перевезла понад 230 тисяч пасажирів на більш ніж 750 нічних поїздах і стала ключовим гравцем на ринку спальних поїздів.
Хоча компанія отримала неоднозначні відгуки через застарілий парк вагонів, технічні збої, раптові зниження класу обслуговування і затримки, загалом багато пасажирів залишилися задоволені сервісом без надмірностей, пропонованим компанією, водночас поділяючи ідею про те, що сама подорож так само важлива, як і пункт призначення.
За словами Енгельсмана, орендовані в Німеччині вагони для нового маршруту були вироблені в 1990-х роках.
"Вони досить близькі за рівнем комфорту до нинішнього Nightjet. Наші спальні вагони на празькому маршруті відносно старі – випущені ще 1956 року, але ми не будемо використовувати їх на цьому маршруті. Вони будуть новішими", – заявив він.
Нові поїзди в Європі
Як раніше повідомляв УНІАН, уже з 14 грудня 2025 року польський державний залізничний оператор PKP Intercity запустить сполучення EN Carpatia. Цей нічний поїзд із квитками від 75 євро забезпечить прямі залізничні перевезення з південно-східної Польщі до Відня, Братислави, Будапешта та Мюнхена.
Крім того, 2026 року чеський залізничний оператор Leo Express запустить прямий поїзд зі Словаччини до Бельгії, який також робитиме зупинки в Чехії та Німеччині.
