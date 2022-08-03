Наприкінці липня Фінляндія ввела посилені перевірки росіян, які повертаються до Росії з Європи.

Митниця Фінляндії в ході посилених оглядів виявила у туристів, що прямували з Європи до Росії, підсанкційнні товари, які можуть застосовуватися в промислових і військових цілях.

Про це повідомили в прес-службі фінської митниці, пише Yle.

Зокрема, мова йде про засоби навігації і дрони.

Крім того, у туристів були виявлені предмети розкоші, експорт яких в Росію на даний момент обмежений через санкції ЄС, запроваджені через розв'язану росіянами війну в Україні.

Зазначається, що наприкінці липня 2022 року фінська митниця провела в пунктах перетину кордону трохи більше 2500 перевірок щодо осіб, які прямують до Росії. Близько сотні перевірок призвели до додаткових заходів через санкції.

На даний час митниця і МЗС Фінляндії проводять дослідчу перевірку близько 20 справ, пов'язаних з пасажирським транспортом. У деяких випадках мова може йти про санкційне правопорушення.

При цьому, за словами директора відділу контролю фінської митниці Мікко Гренберга, результати інспекції показують, що моніторинг виїжджаючих з Фінляндії до Росії туристів слід продовжити і в майбутньому.

Крім того, видання зазначає, що не так давно фінські магазини почали обмежувати продаж санкційних товарів російським туристам: тепер покупцеві не можна продавати товари, що знаходяться під санкціями, якщо очевидно, що їх збираються везти в Росію.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські туристи, які виїжджають до Фінляндії по сухопутному кордону, поскаржилися на занадто суворий огляд багажу і нові обмеження через введення санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні.