Особливо російські туристи страждають через заборону вивозити з Євросоюзу товари дорожче 300 євро.

Російські туристи, які виїжджають до Фінляндії по сухопутному кордону, поскаржилися на занадто суворий огляд багажу і нові обмеження через заровадження санкцій ЄС проти Росії через війну в Україні.

Про це пише lenta.ru.

Як повідомляють російські ЗМІ, зокрема, деякі мандрівники з Росії останнім часом відзначають проблеми з вивезенням готівки. Так, за словами мешканки Санкт-Петербурга Вероніки, виїхати з Росії можна з "зовсім незначною сумою" – по 50-100 євро на день відпочинку.

Також багато хто зазнає труднощів через заборону вивозити з Євросоюзу товари дорожче 300 євро.

"Не можна купувати телефони, практично будь-яку техніку, гаджети, біноклі, дрони... Все це вважається відтепер "предметами розкоші", – розповіла співрозмовниця видання.

Крім того, росіяни не можуть ввозити до Фінляндії продукти харчування і напої – прикордонні служби змушують викидати їжу на кордоні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними свіжого індексу паспортів від компанії Henley & Partners, власники російських паспортів, які через війну Росії в Україні фактично втратили свою цінність, на практиці відрізані від решти світу більше, ніж будь-коли.