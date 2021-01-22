Влада ЄС розмірковує над введенням обмежень на поїздки всередині блоку.

Лідери країн Євросоюзу домовились залишити кордони відкритими всередині блоку з огляду на продовження боротьби з коронавірусом, але висловились за впровадження обмежень на несуттєві поїздки.

Читайте такожЕксперти розповіли, як зміняться подорожі в 2021 роціЯк повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але "можна розглянути обмеження для несуттєвих поїздок".

"Слід категорично не заохочувати всі другорядні поїздки, як всередині країни, так і, звичайно, через кордони", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

При цьому вона додала, що для захисту єдиного ринку повинні бути зроблені винятки для основних робітників і вантажів. Вона попередила, що суцільне закриття кордонів завдасть шкоди економіці і не допоможе стримати вірус.

У понеділок Європейська комісія запропонує нові заходи в спробі скоординувати обмеження на поїздки на тлі сплеску вірусу і загрози появи нових штамів.

Ідея полягає в тому, щоб додати на карту поширення коронавірусу в державах ЄС нову "темно-червону" категорію, яка буде використовуватися для регіонів, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Люди, що прибувають з цих районів, повинні будуть пройти тест перед вильотом або мають бути поміщені в карантин після прибуття.

Країни ЄС в минулому році погодили карту з колірним кодуванням: від зеленого (низький ризик) до оранжевого (середній ризик) і до червоного (високий ризик). Цей крок викликав критику, оскільки велика частина ЄС тепер позначена червоним кольором і на карті не відображені основні відмінності між країнами.

Комісія також запропонує нові заходи безпеки для людей, які подорожують з третіх країн, серед яких Україна, включаючи вимогу пройти тестування перед поїздкою. Нагадаємо, в'їзд до ЄС з весни 2020 року залишається закритим для більшості українців. В'їхати можуть лише окремі категорії громадян.

Лідери ЄС також погодилися з можливістю узгодження загальних стандартів сертифікатів про вакцинацію для медичних цілей. Однак вони залишили на потім дебати про те, чи можна використовувати ці сертифікати для подорожей, як того хочуть Греція і Іспанія.

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Автор: УНІАН