Експерти американського Центру з контролю і профілактики захворювань розповіли, чи безпечно туристам зупинятися в готелях під час пандемії коронавірусу.
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Як наголошується в недавньому звіті американського Центру з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), залишатися вдома - найкращий спосіб захистити себе від коронавірусу, повідомляє Fox News.
Однак якщо ви все ж зважилися відправитися в подорож, набагато безпечніше орендувати окремий будинок, де ви будете контактувати тільки з сім'єю або друзями, ніж зупинятися в номері готелю, де ви зустрінете більше сторонніх людей в загальних зонах. При цьому найризикованішим варіантом, на думку експертів CDC, є гуртожиток або хостел із загальними спальними зонами.
"Спробуйте також знайти житло, яке гарантує 72-годинний буфер між гостями", - радить експерт з інфекційних захворювань з Каліфорнійського університету в Девісі, доктор Наташа Тузнік.
При цьому, за її словами, оренда будинку також гарантує більше можливостей для доступу до свіжого повітря, ніж готельні номери.
Якщо ви все ж зупиняєтеся в готелі, експерти радять дізнатися заздалегідь, які заходи безпеки там вживають. Наприклад, багато готелів впровадили вдосконалені процедури прибирання і заохочують соціальне дистанціювання в місцях загального користування.
Також мандрівникам радять використовувати дезінфікуючі серветки для очищення поверхонь, яких найбільше торкаються, наприклад, вимикачів і змішувачів, а також відмовитися від послуг з прибирання номера без необхідності, щоб в кімнату заходило менше людей.
Поза кімнатою фахівці радять уникати місць загального користування і за можливості підніматися сходами замість ліфта.
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