Зокрема, "Укрзалізниця" планує запустити прямий нічний потяг з Києва до Бердянська, зі Львова – до Новоолексіївки та Бердянська, з Харкова - до Одеси.

"Укрзалізниця" в літній сезон готова запустити не менше 30 поїздів у популярних напрямках.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Як зазначив в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, компанія очікує збільшення кількості внутрішніх туристів, попри карантин.

"Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок могли дістатися до курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ - Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова - до Одеси", – цитує прес-служба Перцовського.

Також "Укрзалізниця" працює над створенням зручних маршрутів між містами-мільйонниками, зокрема, прямого сполучення між Харковом і Дніпром, Кривим Рогом і Одесою.

"Великі промислові та культурні центри врешті – решт отримають зручне залізничне сполучення, що стане в нагоді як бізнесу, так і туристам", - зазначив Перцовський.

У компанії відзначили, що зараз йде активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури, організаційних заходів для забезпечення українців у залізничних перевезеннях влітку.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" планує у 2021 році збільшувати тариф на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня.

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Автор: Ганна Нагорна