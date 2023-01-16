Також з 18 січня 2023 року призначається поїзд №810 "Львів – Рахів", який забезпечуватиме зручне стикування з поїздом "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй".

З 18 січня 2023 року, після 17-річної перерви, відновлюється рух пасажирських поїздів ділянкою "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй", що стане першим залізничним маршрутом, який сполучатиме Україну та Румунію.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці автор проекту "Залізні магістралі" Олег Васильєв, поїзд, яким можна буде дістатися із Рахівського району Закарпатської області України до Румунії, курсуватиме щоденно двічі на добу.

Розклад руху поїзду "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй"

Відео дня

Рахів – 06:10, Валя-Вішеулуй приб. – 07:45

Рахів – 14:10, Валя-Вішеулуй приб. – 15:45

Валя-Вішеулуй – 11:45, Рахів приб. – 12:20

Валя-Вішеулуй – 18:15, Рахів приб. – 18:50

За словами Васильєв, вартість квитка у вагоні 2 класу становитиме 129 гривень, 1 класу – 247 гривень.

Крім того, за його словами, з 18 січня 2023 року також призначається поїзд №810 "Львів – Рахів".

"Відправлення зі Львова – 7:00, прибуття до Рахова – 13:20. Таким чином, буде створено пересадковий маршрут "Львів – Рахів – Валя Вішеулуй", – пояснив Васильєв.

Зворотній рейс поїзда №810 вирушатиме з Рахова о 14:34, а прибуватиме до Львова о 20:50.

Залізничне сполученням між Україною та Румунією

Протягом останніх років між Україною та Румунією не було прямого залізничного сполучення. Тож потрапити потягом з нашої країни до сусідньої держави можн було або через Угорщину, що не дуже зручно, або через нещодавно відновлений маршрут до Молдови.

Перший пробний заїзд на відновленій ділянці "Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй" "Укрзалізниця" здійснила 8 листопада 2022 року.

Наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що в Україні планують запустити поїзд, який курсуватиме з Ужгорода до Івано-Франківська транзитом через територію Румунії.

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