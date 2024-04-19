Пасажири, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, отримають місця в інших потягах.

Сьогодні, 19 квітня, Росія здійснила масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів "Укрзалізниці" в Дніпрі та області, через що є затримки в прибутті поїздів. Як повідомляє прес-служба перевізника, є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога.

Робота вокзалу станції "Дніпро" була призупинена. Втім, через годину вокзал "Дніпро" відновив свою роботу. Тому пасажири поїзда №40 Запоріжжя – Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції "Дніпро".

Крім того, станом на ранок суттєво затримуються наступні поїзди:

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№38 Київ – Запоріжжя;

№733 Дніпро – Київ;

№5/215 Чернівці – Запоріжжя (затримка до пів години).

Зазначається, що пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.

Атака на Дніпро – що відомо

У ніч на 19 квітня росіяни атакували місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований. Кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпропетровську область зросла до восьми. Ще 29 осіб отримали поранення, з них 14 – було врятовано.

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