Щепленим проти COVID-19 українцям під час відвідин Польщі тепер не потрібно перебувати на карантині.

Польща з 9 вересня 2021 року відкрила кордони для українських туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Дуже хороша новина, на яку всі чекали. З 9 вересня громадян України додали до категорії осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща, в тому числі з метою туризму", – сказав Кулеба.

Як йдеться в оновленій інформації інтерактивної карти світу на сайті "Поради мандрівникам від консульської служби МЗС України", в загальних правилах прибуття до Польщі з-за кордону визначено, що термін 10-денного карантину буде скорочений при наявності негативного результату тесту на SARS-Cov 2, зробленого не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі.

Читайте такожПольща змінила вимоги для осіб, які прилітають в країну"Завершенням карантину вважається наявність у телеінформаційній системі, внесеного діагностичною лабораторією запису про негативний результат тесту", – йдеться в повідомленні.

Крім того, це стосується також дітей, які перетинають зовнішній кордон ЄС на в'їзд до Польщі.

Водночас від обов'язку перебування на карантині після перетину зовнішніх кордонів ЄС звільнено осіб:

щеплені проти COVID-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС, – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

особи, які перехворіли COVID-19 (за наявності документального підтвердження);

визначені в §3 положення Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень і заборон у зв'язку з епідемією (водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних та автотранспортних засобів, інспектори морської адміністрації, учні + особи, що їх супроводжують, студенти, слухачі, кандидати післядипломної освіти, докторанти, дипломати, медики, працівники на сільськогосподарських підприємствах, спортсмени + тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти, які в'їжджають до Польщі для участі в спортивних заходах, особи, що мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента країни-члена ЄС + члени їхніх сімей, які в'їжджають до Польщі з метою транзиту через її територію).

Нагадаємо, Польща, яка до карантину була одним з найпопулярніших європейських напрямків серед українських туристів, не впускала мандрівників з України з туристичною метою практично з самого початку пандемії коронавірусу. Донедавна країну могли відвідувати лише окремі категорії громадян України, які мають на це вагомі підстави.

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Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко