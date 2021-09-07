У зазначеного місця більше 500 відгуків, а середня оцінка - 4,9 зірки

Золотистий ретривер на балконі в польському Гданську став однією з кращих пам'яток світу. Середня оцінка фото склала 4,9 зірки.

Про це повідомляє сайт Top Rated, який аналізує оцінки місць в онлайн-картах.

Милий пес на балконі вже став кращою пам'яткою Гданська. Його відзначили на Google-картах на розі вулиць Політехнічної та Героїв Варшавського гетто.

Крім того, він увійшов до загального топу пам'яток світу. У зазначеного місця більше 500 відгуків, а середня оцінка - 4,9 зірки. Псу поступається навіть Лувр, Тадж-Махал та Статуя Свободи.

Читайте такожНа Філіппінах пес-мотоцикліст став популярним тревел-блогером (відео)"Милого пса на балконі" відзначили на онлайн-картах ще в липні 2019 року. Також у ретривера є група в Facebook, на яку підписалися понад 5 тисяч осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в Ашхабаді 15-метровий позолочений пам'ятник собаці породи алабай.

На 9-метровий постамент встановили 6-метрову статую собаки. На постаменті по колу вмонтований екран, на якому демонструють різні відео за участю алабая.

Автор: Анастасія Горбачова