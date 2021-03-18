Розклад рейсів МАУ в Тель-Авів дозволяє забезпечити стикування з низкою популярних міжнародних напрямків і регіонами України через аеропорт «Бориспіль».

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) готова здійснити заплановані рейси за напрямком Київ - Тель-Авів - Київ у період з 21 по 26 березня.

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Про це повідомила прес-служба перевізника.

Вона також нагадала, що в період обмеження регулярного авіасполучення з боку влади Ізраїлю МАУ вже виконала низку рейсів за вказаним маршрутом, для виконання яких отримувала попереднє узгодження від влади Ізраїлю.

На даний момент МАУ планує виконати рейси за наступним розкладом: Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) – 21.03 (два рейси), 22.03, 23.03 ,24.03 (два рейси), 25.03 (два рейси); Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) - 21.03, 22.03, 23.03, 24.03 (два рейси), 25.03 (два рейси), 26.03.

У разі змін у вищевказаному розкладі, обумовлених новими обмежувальними рішеннями ізраїльської влади в рамках припинення регулярного авіасполучення з Ізраїлем, МАУ надасть додаткову інформацію.

Згідно з повідомленням, розклад рейсів МАУ в Тель-Авів дозволяє забезпечити стикування з низкою популярних міжнародних напрямків і регіонами України через базовий хаб - Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зокрема, пасажири з Тель-Авіва зможуть зручно дістатися до і в зворотному напрямку: Стамбула, Тбілісі, Лондона, Дубая, Женеви, Мілана, Парижа, Амстердама, Баку, Праги, Вільнюса, Риги, Алмати, Мінська.

Відзначається, що купити квитки на вищевказані рейси можна на офіційному сайті авіакомпанії.

Чи відкритий Ізраїль для українців

Ізраїль залишається закритим для іноземців через пандемію коронавірусу вже майже рік. При цьому на початку березня 2020 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна стала першою в світі, яка фактично перемогла епідемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, щонайменше до 20 березня 2021 року продовжать діяти істотні обмеження на роботу Міжнародного аеропорту Бен Гуріон.

При цьому 11 березня 2021 року стало відомо, що Ізраїль включить українську столицю Київ до переліку міст, в які дозволено здійснювати авіарейси. В першу чергу це дозволить українцям, які" снідали " в Ізраїлі, повернутися додому.

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Автор: Павло Степанець