Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) готова здійснити заплановані рейси за напрямком Київ - Тель-Авів - Київ у період з 21 по 26 березня.
Читайте такожУкраїна та Ізраїль ведуть переговори про визнання паспортів вакцинації: виникла проблема
Про це повідомила прес-служба перевізника.
Вона також нагадала, що в період обмеження регулярного авіасполучення з боку влади Ізраїлю МАУ вже виконала низку рейсів за вказаним маршрутом, для виконання яких отримувала попереднє узгодження від влади Ізраїлю.
На даний момент МАУ планує виконати рейси за наступним розкладом: Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) – 21.03 (два рейси), 22.03, 23.03 ,24.03 (два рейси), 25.03 (два рейси); Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) - 21.03, 22.03, 23.03, 24.03 (два рейси), 25.03 (два рейси), 26.03.
У разі змін у вищевказаному розкладі, обумовлених новими обмежувальними рішеннями ізраїльської влади в рамках припинення регулярного авіасполучення з Ізраїлем, МАУ надасть додаткову інформацію.
Згідно з повідомленням, розклад рейсів МАУ в Тель-Авів дозволяє забезпечити стикування з низкою популярних міжнародних напрямків і регіонами України через базовий хаб - Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зокрема, пасажири з Тель-Авіва зможуть зручно дістатися до і в зворотному напрямку: Стамбула, Тбілісі, Лондона, Дубая, Женеви, Мілана, Парижа, Амстердама, Баку, Праги, Вільнюса, Риги, Алмати, Мінська.
Відзначається, що купити квитки на вищевказані рейси можна на офіційному сайті авіакомпанії.
Чи відкритий Ізраїль для українців
- Ізраїль залишається закритим для іноземців через пандемію коронавірусу вже майже рік. При цьому на початку березня 2020 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна стала першою в світі, яка фактично перемогла епідемію коронавірусу COVID-19.
- Згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, щонайменше до 20 березня 2021 року продовжать діяти істотні обмеження на роботу Міжнародного аеропорту Бен Гуріон.
- При цьому 11 березня 2021 року стало відомо, що Ізраїль включить українську столицю Київ до переліку міст, в які дозволено здійснювати авіарейси. В першу чергу це дозволить українцям, які" снідали " в Ізраїлі, повернутися додому.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.