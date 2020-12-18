Крім цього, починаючи з 18 грудня поїзд Київ - Рахів додатково зупинятиметься на станціях Татарів та Кваси.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» на зимові свята призначила додаткові рейси поїздів Чернівці - Одеса та Київ - Львів - Рахів, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожЄС оновив список безпечних країн: чи є хороші новини для українців

Зазначається, що додаткові рейси поїзда №135/136 Чернівці - Одеса відправленням із Чернівців заплановані на 28 грудня 2020 року та 2, 4, 6, 8 й 10 січня 2021 року, а з Одеси - на 29 грудня 2020 року та 3, 5, 7, 9 й 11 січня 2021 року.

Поїзд №217/218 Київ - Львів - Рахів здійснить додаткові рейси з Києва 30 грудня 2020 року, 2 та 8 січня 2021 року, а з Рахова - 1, 3 та 9 січня 2021 року.

Крім цього, починаючи з 18 грудня поїзд Київ - Рахів додатково зупинятиметься на станціях Татарів та Кваси.

Раніше «Укрзалізниця» на зимові свята призначила кілька поїздів у напрямку Карпат, зокрема до Ворохти, Славського, Солотвино, Рахова та Івано-Франківська.

Інші новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець