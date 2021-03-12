Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси до Стамбулу (Туреччина) з Харкова з 29 квітня, а із Запоріжжя – з 28 травня.
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Про це повідомила прес-служба перевізника на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Відзначається, що рейси Харків – Стамбул – Харків будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і неділях.
Рейси Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя будуть здійснюватися по вівторках, п'ятницях і неділях.
Плани SkyUp Airlines на весну-літо 2021
- Навесні авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова в грузинські міста Тбілісі і Батумі.
- У травні компанія запустить рейси з Харкова до Одеси.
- Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.
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