З Харкова польоти почнуться з 29 квітня, із Запоріжжя - з 28 травня.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси до Стамбулу (Туреччина) з Харкова з 29 квітня, а із Запоріжжя – з 28 травня.

Читайте такожСіті-брейк у Стамбулі: перезавантаження без путівника за кілька днів

Про це повідомила прес-служба перевізника на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Відзначається, що рейси Харків – Стамбул – Харків будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і неділях.

Рейси Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя будуть здійснюватися по вівторках, п'ятницях і неділях.

Плани SkyUp Airlines на весну-літо 2021

Навесні авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова в грузинські міста Тбілісі і Батумі.

У травні компанія запустить рейси з Харкова до Одеси.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець