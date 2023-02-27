Потужної власної протиповітряної оборони в Молдові немає.

У Кишиневі розуміють, що Росією можуть бути здійснені ракетні удари по території країни. Як повідомив колишній міністр оборони Молдови Анатоль Шалару в ефірі Еспресо, від повітряних атак країну можуть захистити українці та румуни.

"Ракетні удари по Молдові можуть бути, ми нічого не виключаємо, бо Росію очолюють психічно хворі люди. Вони можуть піти на все. У нас йдуть розмови про те, що Україна може збивати понад половину ракет і Румунія також – тут є база НАТО. Є радари, які можуть слідкувати за цими ракетами від моменту запуску і їх можуть збивати", - заявив Шалару.

Зокрема він відзначив що і протиповітряна оборона Північноантлантичного альянсу може працювати на захист території Молдови.

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"Понад половину збиватиме ППО України, решту - румунське та натівське ППО. Ми можемо очікувати будь-яких дій, але їм це не допоможе, як в Україні. На жаль, у Молдови немає своєї сучасної ППО, яка збиватиме ці ракети", - додав екс-чиновник.

Російські обстріли України, котрі вже зачепили Молдову

31 жовтня минулого року у Молдові вперше знайшли уламок ракети після російського масового обстрілу України. Тоді постраждав один із населених пунктів.

Згодом випадки, коли російські ракети заходили у повітрянй простір Росії, стали повторюватися. Зокрема це сталося на початку грудня, у середині січня та в лютому.

Також 14 лютого у Молдові закривали повітряний простір через невідомий літаючий об’єкт, котрий опинився над країною. Згодом виявилося, що це був російський дрон.

У Молдові попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною ціллю президента РФ Володимира Путіна після України.

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