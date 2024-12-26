Всесвітня туристська організація ООН назвала найкращі туристичні містечка у світі, і одне таємне королівство в Європі увійшло до цього списку.

У Португалії не бракує привабливих пляжів або скель, а також достатку культури, якою можна насолодитися в кожному куточку країни, особливо в Лісабоні.

Однак, як пише Express, у самому серці Португалії знаходиться свого роду прихована перлина - химерний Каштелу-Нову. Це чарівне 800-літнє містечко Всесвітня туристська організація ООН назвала одним із найкращих містечок у світі. Воно має багату історію і спадщину Португалії.

Воно отримало визнання за свою прихильність традиціям, розвиток місцевої громади та надзвичайну безпеку для туристів.

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Що стосується культурних і природних цінностей, а також зусиль зі збереження природи, Каштелу-Нову також хвалять за повну відсутність викидів вуглецю.

Туристи приїжджають сюди, щоб побачити археологічну пам'ятку - римські лазні Кінта-ду-Ерведал. Всесвітня туристська організація ООН заявила: "Найдавніша згадка про Каштелу-Нову, який тоді називався Алпреада, датується приблизно 1202 роком нашої ери".

Крім того, вони зазначили: "Щоб захистити своє королівство від будь-яких потенційних загроз, король Дініш перебудував місцевий замок, прийнявши типові готичні риси, і замовив кілька будівель у середньовічному стилі".

Із п'ятьма електромобілями для перевезення туристів із прилеглих залізничних станцій Каштелу-Нову встановлює стандарт екологічної подорожі.

Один із туристів прокоментував: "Таємне королівство. Розташоване в самому серці регіону Бейра-Байша, колись столиці Португалії, це мальовниче кам'яне містечко з видом на гори Гардуна. У ньому є приголомшливий центр для відвідувачів".

Туристи, які бажають вивчити багату історію містечка, можуть дізнатися, як його жителі давили виноград, і помилуватися величними садибами.

Ті, хто шукає активних пригод, можуть пройти так званим маршрутом Мельника, щоб побачити вітряки, які розкажуть про колишній спосіб життя села.

Поїздка з Лісабона займе у відвідувачів приблизно три з половиною години на поїзді або дві з половиною години на машині.

Каштелу-Нову обіцяє чудове продовження будь-якого перебування в Португалії. Заглянути в містечко можна на день.

Лише менше двох годин їзди роблять його доступним притулком для одноденних туристів.

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