Ці три країни вже виконали всі вимоги, щоб стати повноправними членами Шенгенської зони.

Головуюча в Раді Європейського союзу Чехія запросила міністрів внутрішніх справ Болгарії, Румунії та Хорватії відвідати 13 вересня 2022 року Прагу для вирішення питання про приєднання трьох балканських країн до Шенгенській зоні.

Таку заяву підтвердив член парламенту Румунії Рареш Богдан, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"Заступник прем'єр-міністра Чехії Віт Ракушан, також міністр внутрішніх справ, заявив кілька хвилин тому в комітеті LIBE (Громадянські свободи, правосуддя і внутрішні справи Європарламенту), що однією з цілей головування Чехії в ЄС є прискорення процедури приєднання Румунії, Болгарії та Хорватії", – зазначив Рареш Богдан в повідомленні на своїй сторінці в Facebook.

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Також він підкреслив, що приєднання країни до Шенгенської зони серед інших підтримує Німеччина.

Зокрема, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує приєднання Болгарії, Хорватії та Румунії до Шенгенської зони, додавши, що ці три країни виконали всі вимоги, щоб стати повноправними членами Шенгенської зони, запропонувавши ЄС закрити це питання.

Відзначимо, Шенгенська зона – найбільша зона вільних подорожей в світі, що на даний момент включає в себе 22 країни ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія Литва, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія), а також чотири асоційовані країни, що не входять до ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн).

5 країн ЄС поки не входять в Шенгенську зону – Болгарія, Румунія, Хорватія і Кіпр, які подали заявки на приєднання до шенгену, а також Ірландія, яка поки не висловила такого наміру.

Водночас, на даний момент громадяни України мають право відвідувати по безвізу з ЄС всі вищезгадані країни: як ті, що входять в Шенгенську зону, так і ті, що не входять, а також чотири асоційовані країни, що не входять до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2022 року глави дипломатій країн Євросоюзу домовилися призупинити дію Угоди про спрощену видачу віз росіянам. Остаточно рішення з цього питання може бути прийнято представниками країн Європейського союзу 7 вересня.