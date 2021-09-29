За новими правилами ті, хто заздалегідь зробив укол від коронавірусу, звільняється від повторного ПЛР-тесту.

Влада Шрі-Ланки спростила правила в'їзду для повністю вакцинованих мандрівників - як громадян країни, так і іноземців. Тепер після прильоту їм не треба буде здавати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє Colombo Page.

Ті з в'їжджаючих, хто має на руках негативний ПЛР-тест (зроблений не раніше, ніж за 72 години до посадки в літак), звільняються від необхідності здавати його повторно після прибуття на Шрі-Ланку, якщо вони завершили курс вакцинації від COVID-19 не менше ніж за 14 днів до поїздки.

Читайте такожУ МЗС назвали кількість країн, відкритих для українських туристівВідповідне правило було прийнято місцевим МОЗ 28 вересня на прохання міністра туризму Шрі-Ланки і набирає чинності з 1 жовтня.

Туристів, з моменту вакцинації яких не пройшло 15 днів, доставлять в готель, де вони здадуть ПЛР-тест на 7 або 14 день відпочинку (в залежності від того, скільки днів пройшло після вакцинації). У разі отримання негативних наслідків, їм дозволять подорожувати по острову.

Невакциновані туристи зможуть здати тест тільки на 14-ий день після прильоту.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця влада Індії, що залишалася закритою для іноземців понад 18 місяців, почала підготовку до відкриття кордонів для міжнародного туризму.

Автор: Станіслав Кожемякін