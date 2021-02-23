Додатково SkyUp почав надавати знижки на замовлення додаткових послуг для пасажирів з квитками за тарифами Standard і Flex.

Лоукост SkyUp ввів нові правила проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений квиток.

Читайте такожSkyUp із травня запустити рейсі з Києва до МарселяПасажири за найдешевшим безбагажним тарифом Basic зможуть як і раніше проходити дистанційну реєстрацію і отримувати посадковий талон за 48 годин до вильоту. Система автоматично надасть таким мандрівникам місце. Якщо вони захочуть вибрати собі місце, за це доведеться заплатити, передає avianews.com.

Онлайн-реєстрація за квитками з більш високим тарифом Standard буде відкриватися за 15 днів до вильоту. При цьому пасажири зможуть вибрати безкоштовно місця, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів.

Найдорожчий тариф Flex дозволяє пройти реєстрацію і отримати посадковий талон за 30 днів до вильоту. Пасажири також можуть вибрати будь-яке місце в літаку, в тому числі в перших рядах або в аварійних рядах.

Додатково SkyUp почав надавати знижки на замовлення додаткових послуг для пасажирів з квитками за тарифами Standard і Flex. У випадку зі Standard знижка складе 10%, для Flex — 20%.

Знизити ціну можна на харчування та перевезення тварин, спортивного спорядження та додаткового багажу.

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Автор: УНІАН