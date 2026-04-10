У Німеччині масштабні скасування рейсів через страйк бортпровідників Lufthansa

Якщо затримка рейсу перевищує три години, пасажири мають право на компенсацію.

Бортпровідники німецької авіакомпанії Lufthansa з опівночі п’ятниці, 10 квітня, розпочали страйк, що призвело до скасування великої кількості рейсів. Про це повідомила агентству dpa представниця профспілки UFO, уточнивши, що в акції беруть участь близько 20 тисяч співробітників, пише DW.

Страйк офіційно охоплює лише вильоти з території Німеччини, зокрема з ключових хабів у Франкфурт і Мюнхен, а також з аеропортів Лейпциг, Берлін, Штутгарт та інших міст. У Франкфурті, який є найбільшим вузлом перевізника, вже скасовано приблизно 75% запланованих рейсів. При цьому можливі й скасування зворотних перельотів.

У компанії рекомендують пасажирам заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів. Також передбачено можливість безкоштовного перебронювання квитків або повернення коштів. Якщо затримка рейсу перевищує три години, пасажири мають право на компенсацію.

Профспілка UFO вдалася до страйку, намагаючись домогтися прогресу в переговорах щодо підвищення заплати із керівництвом Lufthansa та її регіональною "дочкою" Lufthansa CityLine, на яку також поширюється акція.

Страйки працівників Lufthansa: що відомо

Нагадаємо, це вже третій масштабний страйк у найбільшій авіакомпанії Німеччини від початку року. Зокрема, 12 лютого через відмову пілотів і бортпровідників виходити на роботу було скасовано майже 800 рейсів, що вплинуло приблизно на 100 тисяч пасажирів. Найбільше тоді постраждали аеропорти Франкфурта, Мюнхена, Берліна, Дюссельдорфа та Гамбурга. А 12–13 березня пілоти компанії також страйкували через безрезультатні переговори щодо покращення пенсійних умов.

