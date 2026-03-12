Пілоти Lufthansa розпочали дводенний страйк: сотні рейсів будуть скасовані

В першу чергу очікуються скасування рейсів в головних німецьких авіаційних хабах – Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

Вранці 12 березня 2026 року пілоти найбільшої авіакомпанії Німеччини Lufthansa розпочали масштабний страйк, який, як очікується, триватиме два дні. Це вже не перша подібна акція з початку року – як і раніше, пілоти вимагають перегляду зарплат і пенсій.

Як страйк пілотів Lufthansa вплине на пасажирів

Як повідомляє Der Spiegel, в першу чергу очікуються скасування рейсів в головних німецьких авіаційних хабах – Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

Тим часом, в компанії запевняють, що як мінімум половина запланованих рейсів буде виконана в обидва дні страйку.

При цьому на далекомагістральних маршрутах може бути скасовано до 60 відсотків рейсів.

Раніше в профспілці пілотів Vereinigung Cockpit визнали, що цей страйк буде меншим, ніж перша хвиля місяць тому: лідер профспілки Андреас Пінейро очікує близько 300 скасувань рейсів на день. Він заявив, що цього буде достатньо, і це частина стратегії профспілки.

Для порівняння, під час першої хвилі страйків 12 лютого було скасовано близько 800 рейсів, що більш ніж удвічі перевищує нинішню цифру. Тоді в страйку також брала участь профспілка бортпровідників UFO.

Для забезпечення виконання рейсів Lufthansa планує задіяти більші літаки, перевести свої рейси на рейси інших авіакомпаній групи, не охоплених страйком, і залучити екіпажі-добровольці.

Пасажири, чиї рейси були скасовані, будуть оперативно повідомлені електронною поштою, зауважили в компанії. Пасажири, з якими не зв'язалися, можуть поки вважати, що їхній рейс не буде зачеплений.

Також страйк не торкнеться рейсів на Близький Схід, де і так вистачає проблем через війну в Ірані.

Ситуація з авіаперевезеннями на Близькому Сході

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, військова операція США та Ізраїлю в Ірані, що розпочалася 28 лютого 2026 року, фактично паралізувала міжнародні авіаперевезення в регіоні.

У першу чергу постраждав один з найбільших авіаційних хабів світу – міжнародний аеропорт Дубая, куди влетів іранський безпілотник. Через це аеропорт практично зупинив роботу, а тисячі людей опинилися в пастці. На даний момент там виконуються тільки евакуаційні рейси, а ціни на них захмарні.

Варто зазначити, що ситуація вплинула на авіаперевезення по всьому світу. Через закриття повітряного простору над країнами Перської затоки авіакомпанії змушені здійснювати рейси в обхід через вузькі коридори. Це, своєю чергою, призвело до зростання цін через підвищений ажіотаж – від Європи до Азії та Австралії. Також на ціни впливає подорожчання нафти через бойові дії на Близькому Сході.

