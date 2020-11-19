Новий випуск тревел-шоу «Світ навиворіт», в якому команда проекту продовжила вивчати незвичайні традиції жителів Внутрішньої Монголії, серед яких і найбільш видовищні змагання року - фестиваль Наадам, вийшов 18 листопада.

Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров разом зі своїм оператором Олександром Дмитрієвим у новому випуску екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт» продовжили знайомитися з традиціями сіверян Китаю і вирушили на головне свято всіх жителів Внутрішньої Монголії - масштабний зимовий фестиваль Наадам.

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Як нагадує прес-служба «1+1», у минулій серії команда «Світу навиворіт» приїхала в дуже автентичний регіон Піднебесної - Внутрішню Монголію, де в умовах екстремально низьких температур живуть «нащадки» великого Чингісхана. Дмитро Комаров познайомився з одним з найвідоміших людей в цих краях - монголом Жабу, і його головною гордістю - північними верблюдами. Їх чоловік вирощує і дресирує особисто для участі в традиційному фестивалі Наадам.

Історія цього фестивалю почалася ще 800 років тому. Тоді за часів Чингісхана для кожного чоловіка головною цінністю була його сила: армію полководця відбирали на загальних змаганнях серед борців, вершників і стрільців. Пізніше ці змагання стали проводити регулярно і назвали Наадам, що означає три чоловічі гри.

На фестивалі Наадам Жабу зі своїм чемпіоном багато разів перемагав в видовищних перегонах на північних верблюдах, ставши місцевою легендою. Дмитро Комаров вирушить на фестиваль разом з ним і покаже, які випробування проходять учасники на 40-градусному морозі, щоб отримати головний приз - звання чемпіона і грошову винагороду.

Незважаючи на всі сучасні досягнення цивілізації, Жабу, як і багато жителів цих суворих країв, зберігає традиції свого кочового народу і живе так, як його нащадки багато століть тому. Він хоче передати свою культуру спадкоємцям і робить все можливе, щоб його маленька дочка знала своє коріння.

«Під час експедиції Північчю Китаю я познайомився з багатьма жителями цього регіону. Це витривалі, суворі і дуже працьовиті люди, які не бояться нікого і нічого - ні холоду, ні роботи, ні льоду, ні полум'я. Це якісь надлюди. Заради своїх сімей чоловіки готові в будь-який мороз, в будь-яку погоду щодня здійснювати маленькі і великі подвиги - колоти крижані брили, рубати ополонку в 40-градусний мороз, або їхати на верблюді десятки кілометрів, коли на вулиці майже мінус 50 градусів. Це заслуговує величезної поваги», - розповість перед змаганнями Дмитро Комаров.

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Автор: Марина Григоренко