Місцева влада навіть зняла рекламний ролик про створення фільму з акцентом на використані в ньому локації – острови Інішмор і Ахілл.

В Ірландії вирішили рекламувати острови західного узбережжя країни за допомогою похмурого кінохіта "Банши Інішеріна" (Banshees of Inisherin), який багато хто встиг охрестити одним з найкращих фільмів 2022 року.

Як пише The Guardian, агентство з туризму Ірландії зняло відеоролик про створення фільму з акцентом на використані в ньому локації – острови Ініс-Мор (Інішмор) і Ахілл.

"Ми хочемо скористатися позитивним уявленням про Ірландію, привертаючи увагу людей до прекрасних пейзажів Дикого Атлантичного шляху на деяких наших основних ринках і надихаючи їх приїжджати сюди", – заявив представник агентства з туризму Ірландії Найл Гіббонс.

Відеоролик, зроблений у співпраці з продюсерською компанією фільму Searchlight Pictures, вже набрав понад 6 мільйонів переглядів на YouTube, і ще близько 200 тисяч переглядів в Twitter і Instagram.

Відео включає інтерв'ю з режисером Мартіном МакДоною та головними акторами Коліном Фарреллом та Бренданом Глісоном, які вихваляють пейзаж як невід'ємну частину фільму. "Це дозволяє нам зберегти красу Західної Ірландії на передньому плані та продемонструвати наші унікальні доморощені таланти", – сказав Гіббонс.

Тим часом, на туристичному веб-сайті острова Ахілла вже з'явилася "Стежка місць Банши Інішеріна", яка включає карту і фотографії красивих місць, озер і будівель, які з'являються у фільмі. "Екскурсійні гіди можуть бути надані для автобусних груп, щоб з перших рук розповісти про місця та історії, пов'язані зі зйомками", – також відзначають винахідливі ірландці.

Місцева туристична влада, тим часом, очікує, що побічний дохід від туризму буде зростати, якщо фільм, який вже отримав кілька престижних нагород і номінацій, продовжить отримувати відзнаки.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли Ірландія приваблює туристів завдяки успішним фільмам і серіалам, знятим на території країни. Так, фанати "Гри престолів" активно відвідують ліси і замки Північної Ірландії, а пляж Карракло в графстві Вексфорд приваблює туристів як одне з місць зйомок блокбастера Стівена Спілберга "Врятувати рядового Райана".

Банши Инишерина – що відомо про фільм

Події фільму "Банши Інішеріна" (Banshees of Inisherin) в жанрі чорна комедія розгортаються на віддаленому острові в Ірландії на початку 20 століття, а сюжет обертається навколо конфлікту між двома давніми друзями. Коли один з них раптово припиняє спілкуватися з іншим, останній вирішує з'ясувати причину такого вчинку друга, проте це призводить до трагічних наслідків для багатьох жителів острова. Все це відбувається на тлі наближення громадянської війни.

Стрічка виробництва Ірландії і Великобританії від режисера Мартіна Макдони ("Залягти на дно в Брюгге", "Сім психопатів", "Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі") з Коліном Фарреллом ("Сім психопатів", "Лобстер", "Вбивство священного оленя", "Після Янга", "Бетмен") і Бренданом Глісоном ("Ірландець", "Голгофа", фрашиза "Гаррі Поттер") вже отримала чимало престижних нагород і номінацій, включаючи призи Венеціанського кінофестивалю, а також стала лідером за кількістю номінації на премію "Золотий глобус" 2023 року. Також фільму пророкують успіх на майбутньому "Оскарі". Це друга спільна робота "ірландської трійці" після культового фільму "Залягти на дно в Брюгге" (2008).

Зараз картина має оцінку на IMDb 7,9 бала з 10, а на Rotten Tomatoes – 97% схвалення від критиків і 76% від широкої аудиторії. На Metacritic кіноексперти оцінили фільм в 87 балів, що відповідає характеристиці "всезагальне визнання" з позначкою must see, а глядачі дали йому оцінку в 7,5 бала, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.