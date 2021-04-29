Водночас влада залишила в силі правило, яке вимагає від пасажирів заповнити спеціальну форму перед вильотом до Туреччини.

Влада Туреччини з 15 травня 2021 року скасує вимогу для авіапасажирів з України проходити ПЛР-тести на коронавірус перед вильотом в країну.

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Про це повідомляє avianews.com з посиланням на інформацію від найбільших турецьких авіакомпаній Turkish Airlines і Pegasus Airlines.

Відзначається, що це дозволить мандрівникам економити близько 1000 грн при здійсненні поїздки.

Вимогу щодо ПЛР-тестів також знімуть з авіапасажирів, які вилітають з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Водночас влада залишила в силі правило, яке вимагає від пасажирів заповнити спеціальну форму перед вильотом до Туреччини. У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Після заповнення даних система генерує HES-код, який необхідно пред'являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою HES-коду влада контролює, чи мала людина контакт із хворим на COVID-19, і якщо це сталося - повідомляє її.

Умови в'їзду до Туреччини для українських туристів

Українським туристам не потрібна віза для в'їзду до Туреччини.

На даний момент українським туристам для в'їзду до Туреччини потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Самоізоляція по прибуттю в країну не потрібна.

Всім мандрівникам необхідно заповнювати спеціальну онлайн-форму у проміжку часу за 72 години до поїздки до Туреччини.

З 29 квітня по 17 травня в Туреччині діє надсуворий локдаун, під час якого місцевим жителям забороняється виходити на вулицю без гострої необхідності. На туристів це правило не поширюється, проте варто врахувати, що практично всі установи зараз зачинені, транспорт ходить з обмеженнями.

По поверненню з Туреччини додому, як і з будь-якої іншої країни світу, українці повинні надати негативний результат тесту на коронавірус або ж відправитися на 14-денну самоізоляцію з використанням додатка «Дій вдома» з можливістю дострокового припинення після отримання негативного результату тесту. Як проходить ця процедура, читайте в нашому великому матеріалі.

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Автор: Марина Григоренко