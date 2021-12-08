Стандартна страховка на тиждень коштує 12 євро

Туристичне страхування від COVID-19 стало обов'язковим атрибутом для деяких мандрівників, які збираються в Україну. Страховка повинна покривати весь період перебування в Україні.

Про це пише avianews.

Страховка, яка покриває лікування від коронавірусу, необхідна:

іноземцям, які в'їжджають в країну навіть з метою транзиту;

особам без громадянства.

У разі якщо страховки немає, то прикордонники не впустять туриста в Україну.

Читайте такожВідпочинок в ОАЕ: все, що потрібно знати туристам (фоторепортаж)При цьому в'їжджати в Україну без страховки можуть:

громадяни країни;

іноземці з правом на постійне проживання в Україні;

біженці.

У цьому у випадку при госпіталізації з COVID-19 витрати має покрити держава, але тільки для держклінік.

Замовити страховку можна в українській або іноземній страховій компанії, яка має представництво в Україні або договір з українською страховою компанією-партнером. Поліс повинен покривати весь термін перебування в Україні та витрати на лікування COVID-19 або обсервацію, якщо виникне така необхідність.

Оформити страховку можна онлайн, а документ прийде на пошту, після чого його необхідно видрукувати. Стандартна страховка на тиждень коштує 12 євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України"(МАУ) презентувала спеціальну програму міжнародних туристичних маршрутів на весну-літо 2022 року.

Крім того, МАУ спільно з туристичним оператором "Компас" запустить рейси на екзотичні курорти Домінікани (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) і Мальдів (Мале).

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Автор: Анастасія Горбачова