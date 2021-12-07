Щоб взяти участь у проекті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря.

У шести містах України запускають пілотний проект із добровільного фармакологічного медичного страхування.

Відповідний меморандум був підписаний 7 грудня в Міністерстві охорони здоров'я України, повідомив очільник відомства Віктор Ляшко у Facebook.

"Пілотний проект з фармакологічного страхування - це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування", - повідомив Ляшко.

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Він зазначив, що проект запускається в Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві.

Ляшко зазначив, що за оцінками міністерства, щорічно українці залишають в аптеках близько 60 млрд грн, більш ніж половину з яких витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями.

Голова МОЗ нагадав, що в Україні діє програма "Доступні ліки", проте вартість не всіх лікарських засобів відшкодовується державою. "Тому саме завдяки впровадженню добровільного страхування можна буде отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування", - сказав Ляшко.

За його словами, для того, щоб взяти участь у проекті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря.

"Пацієнт сплачуватиме 120 грн на місяць та отримає можливість використати страхову суму у 20 тис. грн у разі призначення їй ліків, що не входять до програми "Доступні ліки". Щоб отримати ліки за страховим полісом у разі хвороби, пацієнт приходить до лікаря, обстежується, отримує рецепт на ліки. Препарати, які входять в програму фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки", - розповів Ляшко.

Він додав, що оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.

Ляшко також нагадав, що з 1 жовтня програма "Доступні ліки" розширилася, до неї включено 466 лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, діабету, профілактики інсультів та інфарктів, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що електронні рецепти для ліків в Україні планують запустити навесні 2022 року.

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Автор: Олександр Топчій