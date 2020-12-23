Громадські організації запропонували доповнити інклюзивний туристичний маршрут 3D-макетами Андріївського узвозу, Золотих воріт та фонтану на Володимирській гірці із табличками, виконаними шрифтом Брайля українською та англійською мовами.

У Києві планують створити інклюзивний туристичний маршрут з 3D-макетами видатних місць.

Читайте такожУкраїнці активно повертаються з інших країн, щоб зустріти свята вдомаПро це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Марину Хонду.

«Фактично, ми вже почали створювати цей маршрут – цього року спільно з благодійниками ми відкрили 3D-макет Софійського собору, який обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля. Завдяки цьому макету, люди з вадами зору можуть зрозуміти, який вигляд має історична пам’ятка. І ми маємо на меті розвинути цю ідею в повноцінний та унікальний туристичний маршрут, уздовж якого буде розміщено 3D-макети визначних об’єктів столиці», – зазначила Хонда.

За її словами, над розробкою проекту працюють представники Управління туризму та промоцій КМДА, Департаменту соціальної політики КМДА та за участю представників громадських об’єднань людей з інвалідністю.

Хонда також додала, що громадські організації запропонували доповнити інклюзивний туристичний маршрут 3D-макетами Андріївського узвозу, Золотих воріт та фонтану на Володимирській гірці із табличками, виконаними шрифтом Брайля українською та англійською мовами.

В Управлінні туризму та промоцій просить надсилати цікаві ідеї та пропозиції щодо розроблення першого унікального інклюзивного туристичного маршруту та його вдосконалення на електронну адресу: kyivtourism@gmail.com.

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Автор: Світлана Закелова