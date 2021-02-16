В Ізраїлі з 21 лютого почнеться впровадження другого етапу послаблень карантину.

В Ізраїлі з 21 лютого 2021 року власникам так званих «зелених паспортів» буде дозволено відвідування тренажерних залів, басейнів, фітнес-клубів, готелів (без ресторанів), культурних об'єктів і заходів.

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Як зазначає прес-служба Міністерства туризму Ізраїлю, найближчої неділі в країні почнеться впровадження другого етапу послабленькарантину, яке буде поширюватися виключно на вакцинованих і перехворілих на COVID-19 громадян Ізраїлю, тобто володарів «зелених паспортів».

Для відпочинку на курортах Мертвого моря, які знову отримають статус «островів туризму», також буде потрібен «зелений паспорт».

Крім того, з 22 лютого для всіх громадян відкриються магазини, торгові центри, Музеї та бібліотеки. Вони працюватимуть відповідно до «фіолетового стандарту», який передбачає дотримання соціальної дистанції, обов'язкове носіння масок і прийом обмеженої кількості відвідувачів.

«Ізраїль - перша в світі країна, яка вводить «зелений стандарт», щоб стимулювати населення пройти вакцинацію. Від її темпів і результатів залежить те, як скоро ми зможемо приймати туристів з усього світу, не боячись при цьому за здоров'я своїх громадян і мандрівників», - прокоментував директор департаменту Міністерства туризму Ізраїлю в СНД Володимир Шкляр.

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Автор: Марина Григоренко