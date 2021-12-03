З початку 2021 року рятувальники допомогли 731 особі у горах.

У високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Лавини у Карпатах можуть стати причиною серйозних інцидентів, тому туристів просять реєструватися у рятувальників перед походами у гори.

Про це повідомили у Telegram-каналі прес-служби ДСНС України.

Служба порятунку звернулася до туристів із закликом дотримуватися правил безпеки під час походу у гори. Особливо це важливо зараз, коли у Карпатах очікуються лавини.

"З початку 2021 року, в зонах відповідальності гірських підрозділів ГУ ДСНС України було врятовано 731 людину, з них 109 дітей. ДСНС наполегливо рекомендує зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПодорожі Україною: складено топ туристичних напрямів у КарпатахУ Telegram-каналі додали посилання на гірські пошуково-рятувальні підрозділи Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. В залежності від місця, де туристи планують похід у гори, вони зможуть ознайомитися з розташуванням підрозділів пошуково-рятувальних частин, а також адресами й телефонами, за якими можна звернутися по допомогу.

"3-4 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Зважайте на цю інформацію, плануючи своє дозвілля у горах!", - також повідомили у ДСНС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОЗ розповіли про нові правила роботи гірськолижних курортів.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко