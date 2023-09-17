Відповідний хештег отримав вже 340 мільйонів переглядів і 20 000 коментарів.

У Китаї стався скандал через рекламне відео державної залізничної компанії. Там закликали жінок не носити макіяж під час поїздок у поїздах. Компанію звинуватили у сексизмі.

Як повідомляє CNN, кліп China Railway став найбільш шуканим і обговорюваним у китайській соцмережі Weibo. Станом на суботу відповідний хештег отримав вже 340 мільйонів переглядів і 20 000 коментарів.

На відео, яке компанії оприлюднила ще в липні, видно жінку в салоні швидкісного поїзда. Вона знімає себе на відео, поки робить макіяж. Її перериває чоловік на сусідньому сидінні, який також носить лосьйон. При цьому він заявив, що йому не потрібен макіяж. Потім жінка вибачається та допомагає чоловікові прибратися.

Відео дня

Користувачі китайської соцмережі розкритикували відео як образливе. Зокрема, вони не розуміють, чому жінки, які наносять макіяж, демонструють нецивілізовану поведінку. Багато інших також відстоювали право носити макіяж.

Цікаві новини із соцмереж

Нещодавно УНІАН повідомляв, що дівчина розлучилася з чоловіком відразу після весілля. У день весілля наречений штовхнув свою кохану обличчям у дорогий торт.

Водночас у мережі завірусився відеоролик, на якому чоловік вдома працює в оточенні трьох котів, а ще одна тварина знаходиться у нього на руках.

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