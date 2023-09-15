У німецькому Міністерстві цифровізації побоюються, що це рішення призведе до серйозних наслідків.

У Бундесвері обмірковують заборону на використання китайських компонентів в найважливіших елементах мобільних мереж. Зокрема, мова йде продукцію Huawei, яка потрапила в шпигунський скандал в США.

Видання Spiegel пише, що за таке рішення виступив міністр внутрішніх справ Нені Фазер. Якщо рішення буде прийнято, то оператори Telekom, Vodafone і Telefónica повинні будуть позбутися до кінця 2024 року компонентів виробників з Китаю, зокрема компанії Huawei. Крім того, рішення торкнеться невеликих дата-центрів, де обробляються дані.

Відзначається, що попередній план передбачає, що через п'ять років в німецьких мобільних мережах китайські компоненти повинні становити не більше 25% обладнання, а в стратегічно важливих регіонах їх повинні замістити обладнанням менш ризикових виробників.

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Також таких виробників, як Huawei, можуть зобов'язати розкривати технічний інтерфейс, щоб їх обладнанням можна було користуватися на території Німеччини.

У свою чергу в Міністерстві цифровізації країни побоюються, що це вплине на розвиток мережі швидкісного інтернету, а заміна компонентів з Китаю призведе до величезних витрат. У німецьких ЗМІ вже з'явилася інформація, що оператори мають намір вимагати від уряду компенсації за вимушені витрати.

Шпигунський скандал з Huawei в США - головні новини

У 2018 році глави розвідувальних органів США заявили, що не варто купувати техніку китайських компаній Huawei і ZTE через ризик шпигунства. При цьому зазначено, що техніка Huawei нібито має "чорні двері", за допомогою яких Китайські спецслужби можуть отримати доступ до зашифрованих даних.

У свою чергу в Єврокомісії вважають, що ці компанії виробляють чіпи, які можуть використовувати "для отримання наших секретів".

У 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ, яким заборонив використовувати небезпечне Телекомунікаційне обладнання. Пізніше Huawei потрапила в чорний список США, що обмежило діяльність компанії на цій території.

У травні 2020 року тодішній глава Держдепартаменту США Майк Помпео анонсував ще більше обмежень Huawei, а влітку Китайські телекомунікаційні компанії Huawei і ZTE офіційно визнали загрозою нацбезпеці через тісні зв'язки владою Китаю.

У липні 2020 року британський уряд прийняв рішення про виключення обладнання Huawei в мережі 5G до 2027 року. Також з'явилася заборона для шведських операторів на використання обладнання Huawei або ZTE для своїх мереж 5G. Значні обмеження для Huawei і ZTE з'явилися в Австралії, Японії та Чехії.

У той же час компанія Huawei заперечує всі звинувачення. Представники компанії звернулися до Апеляційного суду США По п'ятому округу позов з вимогою переглянути рішення Вашингтон.

У листопаді 2022 року адміністрація Джо Байдена заборонила ліцензування нового телекомунікаційного обладнання від китайських компаній Huawei Technologies і ZTE.

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