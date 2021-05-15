Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

У Києві запустили фонтани.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні розпочали свою роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із 12-ти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу», – повідомила директор Світлана Козловська.

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Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року у зв’язку з карантинними обмеженнями відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня.

Як зазначили у «Київводфонді», усі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки. Підготовку проводила команда фахівців електриків, інженерів та програмістів. Заздалегідь було проведено демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під’єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу та тестові запуски водограїв.

Для монтажу 12-ти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, були залучені дайвери й водоплавна техніка. Під час зимового зберігання кожну систему розібрали та діагностували, відремонтували та замінили окремі необхідні елементи. Зовнішні баки водограїв почистили та пофарбували.

Традиційно фонтани «Великий» та «Малі» на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Новини Києва: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва