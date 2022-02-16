Зокрема, змінено термін дії сертифікату вакцинації.

Угорщина з 15 лютого 2021 року змінила правила в'їзду для туристів, зокрема, для тих, хто прибуває до країни авіаційним транспортом.

Як зазначається на інтерактивній мапі МЗС України, станом на 15 лютого 2022 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Виключенням є в’їзд в Угорщину авіаційним транспортом. Зокрема, від мандрівників вимагається:

Негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду. Варто врахувати, що приймаєтья виключно негативний ПЛР-тест, негативний тест на антиген не приймається.

Або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років), вакцинація повиннна бути повною і з моменту отримання другого щеплення повинно пройти мінімум 14 днів. Водночас, згідно з новими правилами подорожей, сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцини дійсний до 1 травня 2022 року . У випадку отримання третього щеплення – він вважаєтья безстроковим .

Піля прибуття до Угорщини здавати додатковий ПЛР-тест не потрібно.

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В МЗС також нагадали, що для в’їзду громадян України в Угорщину залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення).

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

Зазначимо, зміни умов в'їзду до Угорщини стали "сюрпризом" для деяких українських мандрівників, адже далеко не всі авіакомпанії попереджають пасажирів про чергові нововведення. Тож радимо перевіряти інформацію про умови в'їзду до кожної країни напередодні подорожі.

Як раніше повідомляв УНІАН, днями Франція спростила правила в'їзду, тож негативний ПЛР-тест більше не вимагатиметься від повністю вакцинованих мандрівників.