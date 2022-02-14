При в'їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Франція спростила правила в'їзду – негативний ПЛР-тест більше не вимагатиметься від повністю вакцинованих мандрівників.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти COVID-19 (Франція визнє лише чотири схвалені в ЄС вакцини – ред.). Негативний ПЛР-тест більше не вимагатиметься", – йдеться у повідомленні.

Водночас туристам радять перед будь-якою поїздкою все одно обов'язково перевіряти актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ та на інтерактивній мапі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, на фоні заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якомога скорішого повернути літаки на територію Європейського Союзу.

13 лютого Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання міністерства.

Радимо звертати увагу на цю інформацію, якщо ви плануєте закордонні подорожі найближчим часом.