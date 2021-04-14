Курсування поїзда відновлено з метою з'єднати міста і селища Закарпаття і Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) з 16 квітня відновлює рух регіонального поїзда № 829/830 Львів – Ужгород, курсування якого було скасовано більше року тому.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

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Відзначається, що курсування поїзда відновлено з метою з'єднати міста і селища Закарпаття і Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей.

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 05:13 щодня (крім середи), а прибуватиме до Львова о 10:59.

Зворотний рейс зі Львова відправлятиметься щодня (крім вівторка) о 16:37, а прибуватиме до Ужгорода о 22:22.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, зупинний пункт «Опорець», Воловець, Свалява, зупинний пункт «Карпати», Мукачево, Батьово, Чоп.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" з 11 квітня відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування в Закарпатті.

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Автор: Павло Степанець