Місто хоче очистити свої вулиці від п'яних бешкетників.

На тлі загальнонаціональної боротьби з надмірним туризмом в Іспанії, влада популярного курортного міста Аліканте зобов'язала закриватись раніше бари, ресторани та нічні клуби у двох районах, позначених як "зони акустичного насичення".

Як пише The Olive Press, одна зона охоплюватиме частини Старого міста, а інша – центр навколо вулиці Кастаньос. Також удвічі будуть зменшені тераси ресторанів.

Таким чином, бари і ресторани повинні будуть закриватися о 1-й годині ночі по п'ятницях і суботах, а також напередодні свят (для нічних клубів – закриття о 3-й годині ночі). У решту тижня час закриття становитиме 00:30 ночі (для нічних клубів – о 1-й годині ночі).

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При цьому вуличні тераси повинні будуть очищатися за півгодини до закриття закладів.

Водночас цілодобові магазини повинні будуть закриватися з 12:30 до 7:00. Обмеження також стосуватимуться точок, що продають хлібобулочні вироби, їжу на винос, газети або напої.

Міська рада Аліканте схвалила цей захід 11 лютого 2025 року, він може набути чинності вже наприкінці березня. Цей крок було ухвалено у відповідь на скарги жителів на шум.

Нова норма також призупиняє видачу нових ліцензій нічним клубам, барам, ресторанам, кафе, караоке-барам і навіть залам для гри в бінго. Також призупинено затвердження заявок на нові тераси.

Водночас місцева влада анонсувала проведення спеціальної поліцейської операції, щоб переконатися, що години закриття дотримуються, а тераси барів очищають, зокрема й розганяють натовпи людей поблизу приміщень.

Як повідомляв УНІАН, раніше на одному з популярних курортів у провінції Аліканте пригрозили туристам штрафами за "бронювання" місць на пляжі.

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