На експеримент уряд країни видів 25 мільйонів євро.

В Ірландії стартував урядовий експеримент, у межах якого 2000 представників креативних професій щотижня будуть отримувати від держави гарантований дохід у розмірі 325 євро.

Про це повідомляє BBC.

У межах ініціативи влада країни хоче встановити, чи допоможе гарантований дохід представникам креативних професій компенсувати збитки, завдані пандемією коронавірусу.

Відео дня

На експеримент уряд Ірландії виділив 25 мільйонів євро. У ньому хотіли взяти участь понад 9000 осіб, однак відібрали лише 2000. Більшість з них – музиканти й художники.

Зазначається, що проект триватиме три роки. Протягом цього періоду учасники отримуватимуть базовий дохід, маючи змогу заробляти основною діяльністю і отримувати соціальні виплати. В обмін на це вони зобов’язалися поділитися своїми даними для дослідження, яке визначає вплив гарантованого доходу на життя людей.

Міністерка культури Ірландії Катрін Мартін наголосила, що ініціатива має "потенціал докорінним чином змінити шлях підтримки мистецтва і творчості".

Нагадаємо, в Україні вже у 2023 році планують запровадити базовий пенсійний дохід. Це чітко встановлена на рівні законодавства сума, яка визначатиметься із мінімальних витрат на проживання пенсіонера.

Вас також можуть зацікавити новини: