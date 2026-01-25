Експерти назвали 17 найкращих пляжів Італії, які варто відвідати

Ці пляжі підкорять будь-кого своєю красою.

Зима потихеньку добігає кінця і зараз саме час подумати над тим, куди поїхати у відпустку влітку. Однією з популярних країн серед любителів європейського сервісу та якісного пляжного відпочинку стала Італія, що є абсолютно обґрунтованим.

Видання Lonely Planet назвало 13 найкращих італійських пляжів, які варто відвідати цього літа.

Ла Пелоса, Сардинія

Ла Пелоса на північно-західному краю Сардинії - це найкрасивіший пляж у світі. А архіпелаг Асінара і чарівне містечко Стінтіно варті того, щоб затриматися тут на пару днів.

Важливо пам'ятати, що для збереження крихкої екосистеми в високий сезон на пляжі Ла Пелоса введено обмеження на кількість людей, які можуть провести там день.

Фавіньяна, Сицилія

Фавіньяна, що гордо височіє біля західного узбережжя Сицилії в провінції Трапанья, є головним островом архіпелагу Егаді і була названа так на честь теплих вітрів, що дмуть на узбережжі. Острів може похвалитися 33 км берегової лінії, а це означає, що у вас буде безліч різних пляжів - від скелястого Кала Росса до великого Лідо Бурроне.

Кала Голоріце, Сардинія

Це прихована бухта, до якої можна дістатися тільки на човні або після важкого підйому. Вона знаходиться під захистом ЮНЕСКО, захована в ще незайманій затоці Оросей, рясніє морським життям і ідеально обрамлена природною аркою, що виступає в блакитну безодню, і високою скелею, що утворилася в результаті зсуву.

Фонтане-Б'янки, Сицилія

Крихітне містечко Фонтане-Б'янкі (населення - 900 осіб) знаходиться приблизно в 12 км від благородного Сіракузи і височить над 3-кілометровим пляжем з джерелами прісної води, які б'ють з морського дна, роблячи його одним з найчистіших місць для купання. При цьому затоку обрамляють білі скелі.

Сан-Фруттуозо, Лігурія

Це надзвичайно популярне місце, доступне тільки пішки або на човні, не тільки чудове для засмаги. Тут любителі дайвінгу можуть відвідати бронзову статую Крісто дельї Аббіссі, встановлену на дні бухти в 1954 році.

Сан-Віто-ло-Капо, Сицилія

Виступаючи з північно-західного узбережжя, Сан-Віто-ло-Капо - один з італійських пляжів, де земля і море живуть в такому досконалому контрасті, що стають гармонійними. Місто прикрашає Сантуаріо XV століття - значна арабо-нормандська споруда. Море, захищене з висоти Монте-Монако, кришталево чисте і спокійне з великою і мілкою лагуною.

Сперлонга, Лаціо

Руїни вілли Тіберія розташовані на березі і включають в себе вражаючий грот. Зараз все життя вирує на піщаному узбережжі, яке знаходиться на північ і південь від руїн, всього в 2 годинах їзди від Риму.

Кастільоне-ді-Равелло, Кампанія

Спуск з казкового Равелло на узбережжя Амальфі може здатися викликом самій гравітації, а підйом з пляжу в Кастільйоне може змусити вас переглянути свою програму тренувань, але це того варте. Лазурна вода, вражаючі скелі і відмінні коктейлі нагадують, що хороші речі приходять до тих, хто йде в гору.

Кала Віоліна, Тоскана

Назва походить від місцевої легенди, згідно з якою, коли ви йдете по піску, можна почути чарівний звук. Тут ви також можете відвідати бухту у формі півмісяця, розташовану в центрі природного заповідника Бандіті ді Скарліно.

При цьому важливо пам'ятати, що туристичний офіс Скарліно ввів обмеження на кількість відвідувачів у високий сезон, який триває з 1 червня по 30 вересня.

Ла Фенілья, Тоскана

Розтягнувшись на 7 км уздовж південного узбережжя Тоскани, Ла Фенілья знаходиться в кінці подорожі по одному з природних соснових лісів природного заповідника Маремма. Це охоронювана територія з білим піском, чистою водою і сюрреалістичною красою.

Палінуро, Кампанія

Якщо проїхати трохи південніше вздовж узбережжя Кампанії, то можна потрапити в Чіленто, менш відвідуваний, але не менш вражаючий пляж з скелями і пляжами, який миттєво підкорить вас.

Спіаджа Нера, Маратеа, Базіліката

Базіліката знаходиться ще далі на південно-західному узбережжі Італії, далеко від великих міст. Тут можна погрітися на сонці на чорних скелях, які довше зберігають тепло води, і заглянути в печери, про які ходять легенди.

Скалеа, Калабрія

Скалеа – це широкі простори кришталево чистого моря, які викличуть дитячу радість навіть у найдосвідченішого мандрівника. Крім того, під час відпустки ви спробуєте одні з найсмачніших і найгостріших страв.

Найкраще відвідувати це місце в травні, червні або вересні, уникаючи свята Феррагосто в серпні.

Спіаджа ді Песколузе, Апулія

Ця ділянка пляжу знаходиться майже на самому кінці Апулії, прямо перед тим, як "чобіт" закінчується в Санта-Марія-ді-Леука. Його часто називають Мальдівами Саленто, тому що вода тут настільки чиста і прозора, що нагадує райські острови.

Торре-дель-Орсо, Апулія

Апулія володіє особливою, незаперечною магією - будь-хто, хто туди приїжджає, втрачає відчуття простору і часу, як тільки торкається моря. Судячи з усього, це відбувається в Торре-дель-Орсо - на пляжі, який настільки прекрасний, що ви відразу ж піддастеся його красі.

Ле Джинестре, Фріулі

Відправляйтеся в подорож до північно-східного куточка Італії і знайдіть свій шлях до цього священного вигину узбережжя, де завжди здається, що існує ідеальний баланс між сонцем і тінню, сміхом і тишею.

Рів'єра дель Конеро, Марке

Відправляйтеся на будь-який з пляжів Рів'єри дель Конеро і ви, швидше за все, в нього закохаєтеся. Від дикої краси Меццавалле до мелодійних звуків Нумана-Альта - кожна частина цієї території дає відчуття, що ви зробили щось дуже хороше в житті. Тут обов'язково потрібно насолодитися дикими мідіями.

При цьому важливо пам'ятати, що багато пляжів кам'янисті, тому подбайте про зручне і міцне взуття. Також в рамках ініціативи з регулювання кількості відвідувачів на пляжах Рів'єри дель Конеро, особливо в Портоново, за шезлонги і парасольки доведеться платити окремо.

