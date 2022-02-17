В'єтнам залишався повністю закритим для іноземних туристів, починаючи з березня 2020 року.

В'єтнам з 15 березня 2022 року відкриється для повністю вакцинованих іноземних відвідувачів.

Про це пише The Independent з посиланням на рішення влади країни, які повинні представити докладний план відкриття для туристів в найближчі тижні.

Зокрема, з 15 березня мандрівники старше 12 років, у яких є докази двох щеплень, при цьому друга доза була введена в період від 14 днів до шести місяців до поїздки, будуть вважатися повністю вакцинованими і зможуть в'їжджати в країну.

Читайте такожДомініканська Республіка скасувала всі карантинні обмеження

Крім того, всі іноземні відвідувачі у віці від двох років повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до поїздки, а по прибуттю до В'єтнаму повинні будуть додатково здати швидкий тест на антиген. Діти віком до двох років звільняються від обов'язкового тестування.

Крім цього, туристам доведеться самоізолюватися в готелі на один день, поки вони будуть чекати результатів другого тесту. Після отримання негативного результату можна буде вільно переміщатися по країні.

Також В'єтнам буде вимагати наявність туристичної страховки з покриттям не менше 10 000 доларів США, що включає витрати на лікування коронавірусу.

Додатково мандрівники повинні будуть встановити додаток для відстеження у В'єтнамі та тримати свій телефон включеним під час подорожі.

При цьому українським туристам для відвідування В'єтнаму потрібна віза. У докарантинні часи її можна було отримати по прибуттю в країну, але зараз краще уточнювати цю інформацію в посольстві.

Зазначимо, це В'єтнам залишався повністю закритим для іноземних туристів, починаючи з березня 2020 року. Потрапити до країни могли лише окремі категорії іноземних громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: