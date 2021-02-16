Власники намагалися врятувати свій заклад від банкрутства.

Пандемія коронавірусу вдарила по різних сферах бізнесу. Особливо сильно постраждали такі заклади, як інтернет-кафе та комп'ютерні клуби. Щоб врятуватися від розорення, їх почали переобладнати у ферми для майнінгу криптовалюти.

Як передає видання Wccftech, такий випадок вже стався у В'єтнамі. Інтернет-кафе, що належить власнику комп'ютерного магазину, практично позбулося відвідувачів через коронавірус. Однак комп'ютери закладу були обладнані топовими відеокартами, серед яких й GeForce RTX 3080.

Замість того щоб продати їх і компенсувати збитки, власники переобладнали приміщення, влаштувавши тут майнінг-ферму.

У себе в Facebook власник ферми заявив, що готовий безкоштовно допомогти й іншим інтернет-кафе перепрофілюватися для майнінгу криптовалюти. За його словами, цей бізнес приносить більший прибуток, ніж минула сфера діяльності.

Нагадаємо:

Найпопулярнішою на сьогодні криптовалютою є біткойн. Він з'явився у 2009 році, і спочатку коштував лише кілька центів.

Перший раз позначку у $1000 ця валюта подолала в 2013 році.

У 2019-му біткойн коштував понад $10 тисяч.

У січні 2021 року вартість цієї криптовалюти перевищила $40 тисяч.

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Автор: Сергій Коршунов