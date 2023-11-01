Турецький уряд заявляє, що плата за вхід в собор Айя-Софія покликана зменшити скупчення людей і допомогти фінансувати його технічне обслуговування і ремонт.

Вхід в знаменитий собор Святої Софії в Стамбулі (Туреччина) стане платним для іноземних туристів, починаючи з 15 січня 2024 року.

Про це рішення на цьому тижні оголосив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, пише Frommer's.

Цьому передувало рішення уряду Реджепа Тайіпа Ердогана, що викликало чимало суперечок, в 2020 році повернути Айя-Софії статус мечеті з регулярними релігійними службами. До цього вісім з половиною десятиліть 1500-річна будівля, що вважається однією з найбільш значущих архітектурних пам'яток у світі, була світським простором.

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З 2020 року ситуація з собором, в 1985 році включеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, викликала все більшу стурбованість світової спільноти через переповненість, пошкодження будівлі та сумнівне управління в контексті збереження його унікального мистецтва і архітектури.

Зокрема, археологи та історики б'ють на сполох через факти вандалізму на Імператорських воротах VI століття і пошкодження мармурових плиток, імовірно вспричинені миючими машинами.

Ще одним джерелом занепокоєння є знос, викликаний раптовим напливом віруючих, число яких, як повідомляється, сягає 120 тисяч на день. Відомий турецький історик Ільбер Ортайлі назвав цей потік відвідувачів основною причиною того, що, на його думку, собор Святої Софії необхідно терміново закрити для проведення відновлювальних робіт.

"Якщо його не закрити, він впаде", – заявив академік в телеінтерв'ю.

Однак, пише виданням, замість того, щоб закрити внутрішню частину собору Айя-Софія, уряд Туреччини вирішив реалізовувати "план управління відвідувачами відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО". Основним компонентом цього плану стане плата за вхід, розмір якої ще не визначений.

Крім цього, туристи будуть використовувати окремий від віруючих вхід для оптимізації потоку людей.

Водночас громадянам Туреччини, які відвідуватимуть собор Святої Софії з релігійними цілями, за вхід до будівлі платити не доведеться. На даний момент неясно, чи зможуть люди з інших країн, які бажають помолитися в мечеті, скористатися безкоштовним входом, і як вони будуть доводити свої наміри.

Турецький уряд при цьому заявляє, що плата за вхід покликана зменшити скупчення людей і допомогти фінансувати його технічне обслуговування і ремонт.

Про те, що можна ще подивитися за уїк-енд в Стамбулі, читайте в великому матеріалі УНІАН.Туризм.

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