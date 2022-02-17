Українські туристи можуть потрапити в Домінікану без будь-яких обмежень.

Домініканська Республіка, популярна серед любителів екзотичного пляжного відпочинку, з 17 лютого 2022 року скасувала всі карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Prabhat з посиланням на заяву президента республіки Луїса Абінадера.

"Такі заходи, як використання маски, необхідність пред'явлення сертифіката вакцинації для доступу в усі місця або обмеження в громадських місцях з сьогоднішнього дня є особистою відповідальністю кожного з нас. Після цієї довгої битви ми почали відновлювати нашу свободу", – заявив президент Домінікани.

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Водночас він підкреслив, що незважаючи на рішення про зняття обмежень, влада продовжить пропаганду вакцинації населення від COVID-19.

"Ми будемо продовжувати стежити і спостерігати за ситуацією. Країна також може бути впевнена, що, на відміну від минулого, наша система охорони здоров'я сьогодні готова до будь-яких непередбачених обставин", – додав президент у заяві.

Відзначимо, за даними МЗС України, на даний момент українські туристи можуть потрапити в Домініканську Республіку без будь-яких обмежень. Досить тільки заповнити спеціальну електронну форму. При цьому для в'їзду в Домінікану українцям не потрібна віза, якщо вони їдуть туди з туристичною метою не більше ніж на 30 днів.

Домініканська Республіка: цікаві факти

Домініканська Республіка, або ж скорочено Домінікана – це держава в східній частині острова Гаїті в Карибському морі й на прибережних островах. Західну частину острова (36% території) займає держава Республіка Гаїті.

Більшу частину своєї історії (до незалежності) колонія була відома як Санто-Домінго на честь її святого заступника Домініка. Нині назву Санто-Домінго носить столиця держави. Офіційна мова тут – іспанська.

Домініканська республіка приваблює туристів білосніжними піщаними пляжами з високими пальмами, екзотичною флорою і фауною, а також пам'ятками історії та архітектури часів колоніального світу. Також Домінікана популярна серед дайверів.

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